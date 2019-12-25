Nazilli'de ilk transfer Ömer

25.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:35

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Nazilli Belediyespor, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, Payasspor'dan 22 yaşındaki stoper Ömer Yanık'la anlaşma sağladı. Ömer'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Daha önce Afjet Afyonspor, Belediye Bingölspor, Vanspor ve Bucaspor'da top koşturan Ömer Yanık, bu sezon Payasspor'da 9'u lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: DHA