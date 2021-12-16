Nazilli'de ilk imza

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ara transfer dönemi için ilk takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Fethiyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Tire 1922'de forma giyen Cemal, bu sezon Fethiye'de 11 maça çıktı.