Nazilli'de iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Haberler
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Nazilli'de iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Nazilli'de iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş ve Yıldıztepe Mahallesi'nde iki otomobilden hırsızlık olayı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay sonrası yapılan araştırmalarda şüpheli tespit edilerek, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan malzemelerde ele geçirildi. Daha önceden suç kayıtları bulunan S.S. isimli şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, araç sahipleri olayın aydınlatılmasını sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli'de iki otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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