Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu üzerinde Polis Okulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 48 ADT 492 plakalı nakliyat firmasına ait kamyonet, 

Nazım D. yönetimindeki  35 AVM 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Abdullah D. ayaklarının sıkışması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipyleri Abdullah D.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah D., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli  karayolu ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:59:04. #1.16#

title