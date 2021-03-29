Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
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Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı

İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Haberler | 3. Sayfa

- Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı Nazilli'nin Çatak Mahallesi'nde heyelan yüzünden kapanan yol Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm gün yapılan çalışma ile açıldı.

- Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı

AYDIN - Nazilli'nin Çatak Mahallesi'nde heyelan yüzünden kapanan yol Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm gün yapılan çalışma ile açıldı.

Yoğun yağışlar sonunda yüksek kesimlerde yumuşayan ve kayganlaşan zeminlerde heyelan oluştu. Çatak Mahallesi'ne giden ana yolda meydana gelen heyelana Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Tüm gün süren hummalı çalışma sonucu yola düşen kaya ve topraklar iş makineleri ile kaldırılırken, yaklaşık on kamyon kum dökülerek yolun stabilizesi yapıldı.

Heyelanın gerçekleştiği bilgisini yetkililere iletmesinin hemen ardından müdahalenin başlatıldığını belirten Çatak Mahallesi muhtarı İsmail Kılıç, "Uzun uğraşlar sonucu kaya parçaları ve heyelan sonucu kapanan yolumuzu belediye ekipleri açtı. Yolumuzu açmak için çalışan ekibe çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
Nazilli'de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ

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