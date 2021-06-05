Nazilli'de gece yarısı fuhuş operasyonu
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Nazilli'de gece yarısı fuhuş operasyonu

Nazilli'de gece yarısı fuhuş operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece yarısı yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece yarısı yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre aldıkları bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de gece yarısı fuhuş operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı belirtilen 3 kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramada 120 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Fuhuşa aracılık ederek yer temin eden şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Nazilli'de gece yarısı fuhuş operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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