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Nazilli'de Fatih Üge döndü

Nazilli'de Fatih Üge döndü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, eski futbolcusu Fatih Üge'yi yuvasına geri döndürdü.

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, eski futbolcusu Fatih Üge'yi yuvasına geri döndürdü. Kariyerinde daha önce 2008-2018 yılları arasında iki farklı dönemde toplam 8 sezon Nazilli'de oynayan 31 yaşındaki sağ kanatla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih, son olarak Adıyaman FK formasını giyiyordu.

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Eski futbolcumuz ve taraftarlarımızın da çok sevdiği Fatih Üge ile anlaşma sağladık. Adıyaman FK'da oynamakta olan Fatih Üge ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladık. Nazilli Belediyespor'a hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Takımımızın Antalya kampı da devam ediyor. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimize ulaşabilmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz" dedi.


Nazilli'de Fatih Üge döndü

Nazilli'de Fatih Üge döndü

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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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