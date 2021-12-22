Nazilli'de ev yangını - Haberler
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Nazilli'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

Nazilli'de ev yangını Müstakil ev kullanılmaz hale geldi Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de ev yangını

Müstakil ev kullanılmaz hale geldi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 184 Sokak üzerinde yer alan Yıldıray B.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ev sakinleri yangın dolayısıyla büyük üzüntü yaşadı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Nazilli'de ev yangını

Nazilli'de ev yangını

Nazilli'de ev yangını

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