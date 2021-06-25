Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
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Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü -Yangını gören mahalleli sokağa döküldü Aydın'ın Nazilli ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangında ev küle dönerken, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü

-Yangını gören mahalleli sokağa döküldü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangında ev küle dönerken, dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında ev tamamen küle dönerken o esnada evde olan evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki Hüseyin Merey'in dumandan zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında küle dönen ve çatısı çöken evde başka kişilerin olma ihtimali üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü
Nazilli'de müstakil ev küle döndü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

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