Nazilli'de emniyet teşkilatı ev hanımlarını uyardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsün yayılmasında etkili olan ev ziyaretlerine karşı apartman girişlerine uyarı broşürleri yapıştırarak ev hanımlarını uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 29 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'ın Nazilli ilçesinde denetimler sürerken Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri örnek bir çalışmaya imza attı. Ekipler ilçedeki mahalleleri gezerek, apartmanların kapılarına ev ziyaretlerinin ertelemeleri yönünde uyarı notu bulunan broşür yapıştırdı. Korona virüsün yayılımında en etkili durumlardan biri olan ev ziyaretlerine karşı ev hanımlarını uyaran ekipler, "Sevdiklerimizi ve kendimizi Covid-19'dan korumak ve kollamak istiyorsak komşu, akraba ziyaretlerini pandemi dönemi boyunca erteleyelim. Misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim. Nazilli'de Korona virüs vakalarının en önemli sebebi ev ziyaretleridir. Sağlık hepimiz için" ifadelerine yer verdiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı