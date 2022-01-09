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Nazilli'de eğlence yerlerine denetim

Nazilli'de eğlence yerlerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine ve şahıslara idari yaptırım uygulandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine ve şahıslara idari yaptırım uygulandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Nazillide faaliyet gösteren kafelere yönelik 18 işyeri denetlendi. 428 şahsın sorgulandığı denetimlerde

1 işyerinde işyeri açma ruhsatı olmadığı, 1 işyerinin canlı müzik belgesi olmadan canlı müzik hizmeti verdiği, 1 işyerinin nargile sunum belgesi olmadan nargile sunumu yaptığı ve 1 işyerinin TAPK belgesi olmadan alkol sunumu yaptığı tespit edildi. Yine denetimlerde 4 şahsa kapalı alanda sigara içtiğinden dolayı idari yaptırım uygulandı. 2 işyeri hakkında kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı gerekli işlemler yapıldı. - AYDIN

Nazilli'de eğlence yerlerine denetim

Nazilli'de eğlence yerlerine denetim

Nazilli'de eğlence yerlerine denetim

Nazilli'de eğlence yerlerine denetim

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