Nazilli'de denemeler bitti
TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi organize edilen 4 günlük deneme kampı sona erdi.
10.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:39
TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi organize edilen 4 günlük deneme kampı sona erdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, Bölgesel Amatör Lig ekipleri ve profesyonel takımların altyapısında görev yapan 45 genç futbolcuyu 4 günlüğüne denemeye aldı. İncedal'ın kamptaki antrenman maçlarında belirlediği gençler, Nazilli Belediyespor'un yeni sezon kampına davet edilecek.
Kaynak: DHA