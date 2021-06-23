Nazilli'de Covid-19 Aşı Merkezi açıldı
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Nazilli'de Covid-19 Aşı Merkezi açıldı

Nazilli'de Covid-19 Aşı Merkezi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan ve kent merkezinde yer alan sosyal yapı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Covid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açıldı.

Mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan ve kent merkezinde yer alan sosyal yapı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Covid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açıldı.

Zafer Mahallesi Ahmet Şensan Kültür Merkezi karşısında yer alan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan yapı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Kent merkezinde bulunan ve aşıya kolay ulaşım imkanı sağlayan tesis, Covid-19 Aşı Merkezi olarak hizmete açıldı. Açılışa katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli'de geneliyle yereliyle, kamusuyla özeliyle birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güzel işler yapabildiğimizi bir kere daha göstermenin kıvancını yaşıyoruz. Önce sağlık dedik. İl ve ilçe sağlık müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir öneri ile geldiler. Uzunca süredir boş olarak duran İnci Satış Ofisi'ni halkımızın yararına kullanıma açtık. Vatandaşlarımızı şehrin merkezindeki bu aşılama merkezine davet ediyoruz. Hem Biontech, hem de Sinovac aşıları mevcut. Vatandaşlarımız doktorların ve uzman heyetin eşliğinde kontrollü ve konforlu bir şekilde aşılarını olabilecek. Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlar çok daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçecek diye düşünüyorum. Merkezimiz kentimize hayırlı olsun" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AYDIN

Nazilli'de Covid-19 Aşı Merkezi açıldı
Nazilli'de Covid-19 Aşı Merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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