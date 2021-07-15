Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinin bulunduğu makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin söndürme çalışmaları ise devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Nazilli'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
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