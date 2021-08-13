Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
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Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Nazilli'ye bağlı Mescitli Mahallesi Bingeç mevkiindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler yangını, durumu orman ekiplerine bildirdi. Alevlere 3 helikopterle havadan, itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle de müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Nazilli'de çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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