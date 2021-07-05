Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor
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Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor

Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri ve gönüllülerden oluşan ekip, kentin uzak noktalarında bulunan kırsal mahallelere giderek sokak hayvanları için mama bıraktı.

Nazilli Belediyesi ekipleri ve gönüllülerden oluşan ekip, kentin uzak noktalarında bulunan kırsal mahallelere giderek sokak hayvanları için mama bıraktı.

Sıcak yaz aylarında yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber olan Nazilli Belediyesi, kendi bünyesinde çalışan personeller ve gönüllülerden oluşan ekiple kentin uzak noktalarına mama bıraktı.

Sabah erken saatlerde Arslanlı'dan başlayarak Beydağ'a kadar uzanan tüm noktalarda, Nazilli Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan kaplara mama bırakan ekipler bu tür faaliyetlerin rutin olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Nazilli Belediyesi olarak sokakta yaşayan canlıların aç kalmaması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle gönüllülerimize ve belediye ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle can dostlarımız açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Bizler de bu sürecin en başından bu yana belirli aralıklarla hem kent merkezinde hem de kırsal alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iyilik hareketinde ekiplerimize destek veren tüm gönüllülerimize tekrar teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor
Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor
Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor
Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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