Nazilli'de boya yüklü kamyonda patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı

10.09.2019 10:10

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karayollarına ait boya yüklü kamyonda meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mumammer Aksoy Mahallesi, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde sabaha karşı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 09 TUK 51 plakalı boya yüklü kamyonda patlama yaşandı. Patlama sonrasında kamyonda yangın çıkarken, 5 kişi de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederek yangını söndürdü. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA