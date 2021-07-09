Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
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Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası

Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir kişi, yatırım danışmanlığı ofisi açan ve kendini yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Y. hakkında 230 bin lirasını alıp kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir kişi, yatırım danışmanlığı ofisi açan ve kendini yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Y. hakkında 230 bin lirasını alıp kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından aranan şüphelinin Nazilli'nin yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa'da çok sayıda kişiden 'yüklü kazanç sağlama' vaadiyle para topladığı öne sürüldü.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Nazilli'de yatırım danışmanlığı ofisi açan A.Y., iddiaya göre, kendisini Bitcoin üreten yurt dışı merkezli bir şirketin temsilcisi olarak tanıttı, yüksek kazanç vaadinde bulundu. İsmi açıklanmayan kişi, A.Y.'ye yatırım amacıyla 230 bin lira verdi. Bir süre sonra parayı geri almak isteyen bu kişi, A.Y.'ye ulaşmadı, ofisinin de bir süredir kapalı olduğunu öğrenince dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Y.'nin ev ve iş yerine giderek arama yaptı. Burada bulunan bazı evrak ve dijital materyallere el konuldu.MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

A.Y.'nin ailesinin yaşadığı Bursa'da ve ofisinin bulunduğu Nazilli'de, güvenlerini kazandığı çok sayıda kişiden 'yüklü kazanç sağlama' vaadiyle para topladığı öne sürüldü. A.Y.'nin, 'riskli- çok kazançlı', 'risksiz- az kazançlı' şeklinde yatırım paketleri sunduğu iddia edildi. Polis, mağdur edilen kişilerin tespit edilmesi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 FOTOGRAFLI


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Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası
Nazilli'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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