Nazilli'de bir yardım kuruluşu tarafından 300 adet gıda kolisi dağıtıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dernekler ve hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı desteği sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dernekler ve hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı desteği sürüyor. 2012 yılında Kayseri'de kurulan ve hızla tüm dünyaya yayılan Yesevi Yardım Hareketi gönüllüleri, Ramazan ayı nedeniyle Nazilli'de 300 adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirecek.

'Kalplere düşmektir düşümüz' sloganıyla yola çıkan, Aydın'da Ahmet Atay öncülüğünde teşkilatlanan ve her geçen gün ilçelere de yayılan yardım hareketi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine gıda desteği vermeye devam ediyor. Gönüllü bağışçıların destekleri ile toplanan çeşitli gıdalar yine gönüllülerin yardımları ile dağıtılmak üzere kolilendi.

Yesevi Yardım Hareketi olarak 2012 yılında 3 kıta ve 22 ülkede örgütlendiklerini ifade eden Yesevi Yardım Hareketi Aydın İl Temsilcisi Ahmet Atay, "Bizler, Aydın'da ve Nazilli'de Yesevi Yardım Hareketi'nin temsilciliğini alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şimdilik bir 300 koli erzak yardımı hazırladık. Kolilemeyi de hep birlikte tamamlıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kaymakamlıktan aldığımız izinler doğrultusunda ilk etapta 300 adet olan bu gıda kolilerini ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yesevi Yardım Hareketi 2012 yılında Kayseri'de birkaç idealist arkadaşlarla kurulmuş ve bugün dünyada 3 kıtada, 22 ayrı ülkede faaliyetlerine devam etmekte olan bir yardım hareketidir. Fakat Ramazan ayı münasebetiyle önceliğimiz bir nebze olsun memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. Hedefimiz, 'Kalplere düşmektir düşümüz' sloganıyla insanlarımızın gönlünde yer etmek. Kısa süre içerisinde Nazilli'de çok büyük işler yaptık. Bugüne kadar Suriye'de, Makedonya'da güzel işler yaptık. Makedonya'da yaklaşık 700 adet Ramazan kolisi dağıtımı oldu. Oradan döndükten sonra Aydın'da dağıtımlara başladık. Yesevi yardım hareketi olarak Aydın'ın tüm ilçelerinde teşkilatlanmaya gitmeye hedefliyoruz ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Desteklerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı