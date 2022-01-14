Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Haberler
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Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yaparak zehir saçtığını tespit ettikleri bir şahsı 2021 yılının son aylarından itibaren takip etmeye başladı. Bu süre içinde ekipler toplam 210 gram Esrar ve 90 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde yakaladı. Dün sabah saatlerinde narkotik ekipleri zehir tacirini yakalamak için Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Adreste şüpheliyi kıskıvrak yakalayan ekipler evde yapılan aramada 30 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M isimli zehir taciri bugün çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Nazilli'de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı

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