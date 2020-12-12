Nazilli'de bir otomobilde 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Nazilli'de bir otomobilde 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi

12.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:12
Nazilli'de bir otomobilde 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın-Denizli kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Bir süre sonra ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, 94 gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu.

Otomobil sürücüsü B.C. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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