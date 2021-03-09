Nazilli'de bir evde 11 tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalarla 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.