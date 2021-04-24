Nazilli'de Başkan Yelkovan inançlı
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Nazilli'de Başkan Yelkovan inançlı

Nazilli'de Başkan Yelkovan inançlı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

Misli.com 3"üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, şampiyonluk hedefine kilitlendi.

Misli.com 3"üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, şampiyonluk hedefine kilitlendi. Şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıyan Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan açıklamalarda bulundu. Soner Yelkovan, matematiksel olarak şansları sürene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Takıma sezon başından beri güvendiklerini belirten Başkan Yelkovan, "Biz maçlarımızı alıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ben sezon bitiminde inşallah direkt çıkan takımın biz olacağımıza inanıyorum. Pazar günü kendi sahamızda Tepecikspor'u mağlup edip Kütahya'dan gelecek haberi bekleyeceğiz. Artık bu saatten sonra rakiplerimiz düşünsünler" dedi.

Yelkovan, lider olarak olmasa bile Play-Off'tan hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Nazillili futbolcular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ay-Yıldızlı bayrağımızı açtı.


Nazilli'de Başkan Yelkovan inançlı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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