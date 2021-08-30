Nazilli'de barlar sokağı denetimi
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Nazilli'de barlar sokağı denetimi

Nazilli'de barlar sokağı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde barlar sokağında yapılan denetimde 100 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan iki kişi yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde barlar sokağında yapılan denetimde 100 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan iki kişi yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri barlar sokağında faaliyet gösteren işletmelerde denetleme yaptı. İşyerlerinin bir bir kontrol edildiği denetimlerde, bir işyerinde kapalı alanında 3 şahsın sigara içtiği, İş yerinde alkol sunum belgesi olmadan sunum yapıldığı tespit edildi ve iş yerinde bulunan alkollere el konularak yasal işlemler yapıldı. Denetimlerde toplam 100 şahsın sorgusu yapılırken iki kişinin de çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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