Nazilli'de Aydın Oda ve Borsaları ile Güç Birliği toplantısı yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nazilli'de Aydın Oda ve Borsaları ile Güç Birliği toplantısı yapıldı - Haber
Nazilli, Aydın, Güncel

Nazilli'de Aydın Oda ve Borsaları ile Güç Birliği toplantısı yapıldı

Geçen yıllarda farklı tarihlerde Aydın ilinin genel sorunları ve çözüm önerileri için lobi faaliyetleri yürüten Aydın ili oda ve borsaları Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) ev sahipliğinde bir araya geldi.

11.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:31
Nazilli'de Aydın Oda ve Borsaları ile Güç Birliği toplantısı yapıldı

Geçen yıllarda farklı tarihlerde Aydın ilinin genel sorunları ve çözüm önerileri için lobi faaliyetleri yürüten Aydın ili oda ve borsaları Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) ev sahipliğinde bir araya geldi.


Aydın ilinde bulunan 9 oda ve borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının tamamı ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Aydın ilinin sorunları üzerinde durularak yetkililere iletilmek üzere bir mutabakat metni hazırlandı.


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Morova Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Şenol'un sıfır atık projesi hakkında sunumu ile devam etti. Sektörde önemli bir sorun olarak görülen zeytinyağı atıklarının sıvı gübre ve organik yeme dönüştürülmesini amaçladıkları proje ile ekonomiye olan katkı sağladıklarını ve dünyada bir ilk imza attıklarını belirtti.


Toplantı, Aydın Oda ve borsa Başkanlarının sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili konuşmaları ile devam etti. Tüm başkanlar, dile getirdiği sorunların çözüme kavuşması için takipçisi olacaklarını ve birlikte hareket etmenin önemini belirttiler.


Sağlık, turizm, yatırım, çevre, ulaşım, ihracat, ticaret gibi birçok konuya değinilen Aydın İli Oda ve Borsaları Güç Birliği Toplantısında mutabakat metni imzalanmıştır;


"Kamu yatırımlarında ülke sıralamasında 77. Sırada yer almaktayız. Yatırım ve kamu hizmetlerinde birçok yetkinin merkezi yönetimde toplanmış olması nedeniyle yeni yatırımlar sekteye uğramakta, daha proje aşamasında iken vazgeçilmektedir. Yatırım yapılacak alanların önceden belirlenmesi gereklidir. Ayrıca 1/25000 uygulaması ile belirtilen alanlarda yatırım yapmak isteyen kişilere uygun maliyetle yer temini için Aydın ili oda ve borsaların birlikte Güç birliği ve lobi faaliyetleri yapılması gerekmektedir.


Aydın ili yatırım haritası yapılarak aynı sektörde faaliyet gösterecek ihtiyaç fazlası yeni işletmelerin kurulmasının engellenmesi gerekmektedir. Ülkemize gelmesi muhtemel corona virüsü için acil ve uygulanabilir tedbirler almamız gerekmektedir. Bu durum, Kuşadası ve Didim gibi ilçelerimizin turizmi başta olmak üzere tüm ilçelerimizde sağlığımızı ve ticaretimizi tehdit etmektedir. Konu hakkında TOBB'ndan üyelerimizi ve ekonomimizi rahatlatacak bir çalıştay yapılması gerekmektedir. Kuşadası ve Didim'de turizm sektöründe faaliyet gösteren otel ve işletmelere ürün ve hizmet tedarikinin Aydın'ın diğer ilçelerinden karşılanabilmesi amacıyla tüm oda ve borsalarla işbirliği yapılmalı, ticari bir ağ oluşturmalıdır.


Söke'de bulunan Prien kentinin Afrodisias gibi UNESCO geçici miras listesine alınması için çaba göstermeliyiz.


Teşvik Mekanizması


Aydın'ın kalkınma sıralamasında 2.bölgede yer alması haksız rekabete yol açmakta. Teşvik mekanizmalarında bölgesel değil sektörel bir sıralama yapılması için revize çalışmasına gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca Didim ve Kuşadası için cazibe merkezleri projesi kapsamında devlet teşviklerini bölgeye çekmemiz gerekmektedir.


Ekonomik darboğazda bulunduğumuz bu günlerde devlet desteklerinde sınırlamaya gidilerek mevcut tesislerin teşvik mekanizmaları geliştirilmeli, yeni tesislere destek verilmemelidir. Mermer ve incir sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz başta olmak üzere tüm Aydın ili için ihtisas OSB lerin kurulması gerekmektedir. Söke de kurulması muhtemel kağıt fabrikası için de güç birliği yapmamız gerekmektedir. Aydın'da yapılması planlanan otoban sorunumuza, çift hatlı tren ihtiyacımıza, havaalanı sorunumuza çözüm bulunması gerekmektedir. Ayrıca ürettiğimiz malı en kısa sürede limana ulaştırabilmek için lojistik ağ kurmalıyız.Güneydoğu sınırındaki gümrük kapılarının kapalı olması nedeni ile ihracatımız olumsuz yönde etkilenmiştir.


Ekonominin canlanması için temel gıda KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Mazottaki tüketim vergisinin kaldırılması, sulama maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması ve elektrik giderleri için bir uygulamaya gidilmesi suretiyle tarımdaki yüksek girdi maliyetleri düşürülerek çiftçiyi rahatlatmayı hedefliyoruz. Pamuk prim desteklerinin de zamanında açıklanmasını talep ediyoruz. Vergi ve aidat borçlarında yapılandırmaya gidilmelidir Ayrıca sicil affı beklemekteyiz. Bundan sonraki süreçte Güç Birliği Toplantılarının 2 ay gibi daha kısa bir zamanda yapılması hakkında görüş birliğine varıldı. Kaynakları daha iyi kullanabilmek, kümelenme çalışmaları yürütebilmek, yatırımları hayata geçirmek için izin mekanizmaları oluşturulabilmek adına, kısaca yerel ve ulusal kalkınmada üretimi teşvik etmek için bu şekilde bir karara varılmıştır"


Toplantı sonunda açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan" Aydın ilinin ekonomik anlamda hak ettiği yere gelmesi için tüm oda ve borsa başkanlarımız ile birlikte çaba sarf etmekteyiz. Sorunlarımızın çözümü için lobi faaliyetleri yapmaktayız. Tespit ettiğimiz sorunlar çözülemeyecek sorunlar değildir. Tüm oda ve borsa başkanlarımızın isteği aynıdır. Tüm başkanlarımız ile ortak paydamız üretim kapasitesinin genişletilmesi ve üretim için verilen devlet desteklerinin artırılmasıdır. Böylece Aydın ilinin istenen düzeyde kalkınması sağlanacak dolayısıyla istihdam artışı da gözlemlenecektir. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz Güç Birliği Toplantısında aldığımız kararların takipçisi olacağız. Toplantıya katılan Oda ve Borsa Başkanlarına, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, Genel Sekreterlere ve personellere teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Son Dakika: 3 bakan koronaviürsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronaviürsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Nazilli'de Aydın Oda ve Borsaları ile Güç Birliği toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:28:42. #1.14#