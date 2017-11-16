Nazilli'de Atıklar Ekonomiye Geri Kazandırılıyor

Nazilli Belediyesi'nin başlattığı 'Geri Kazanım' projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları görevli ekipler tarafından yapılmaya başlandı.



Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının projeye destek vermesini isteyen Başkan Alıcık, "Şehrimizde uygulanan bu proje hem temiz bir çevre hem de atıkların yeniden kazandırılması açısından oldukça önemlidir" dedi.



Nazilli Belediyesi ile Paksan Geri Dönüşüm'ün ortaklaşa hazırladıkları ve "Çocuklarımız için atıklarını geri dönüşüme at doğaya bir can kat" sloganı ile başlattıkları Geri Kazanım Projesi'nin bilgilendirme çalışmaları belediye meydanında görevli ekipler tarafından yapılmaya başlandı.



Oluşturdukları stant ile projeyi ve geri kazanımın faydalarını anlatan ekipler, hangi atıkların toplanması gerektiği ve ambalaj atıklarının doğaya verdiği zararlar gibi birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği proje ile ilgili konuşan Başkan Alıcık, "Nazilli Belediyesi olarak ambalaj atığı geri kazanım projesi ile çöplerimiz kaynağından ayrılarak yeniden ekonomiye kazandırılacaktır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması aldıklarımızı tekrar doğaya vererek az da olsa engellenmiş olacaktır. Ayrıca yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Şehrimizde uygulanan bu proje hem temiz bir çevre hem de atıkların yeniden kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının bu projeye katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.



Proje kapsamında kurulan Alo Atık Hattı 312 71 71 ile vatandaşlar görevli ekiplerle irtibata geçebilecek. - AYDIN