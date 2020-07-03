Nazilli'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de dün gece saatlerinde aranan şahıslar operasyonu düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda; 6136 SKM, Yağma, Kasten Yaralama, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet gibi suçlardan toplam 21 adet kaydı bulunan ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçlarından 2 adet arama kaydı olan H. A. (34) ile Kasten Yaralama, Çocuğun Cinsel İstismarı, Motosiklet Hırsızlığı gibi 13 ayrı kaydı bulunan ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Hakaret suçlarından 3 ayrı aranması bulunduğu tespit edilen E. G.(29) yakalandı.

Öte yandan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin katılımıyla hırsızlık suçundan aranması bulunan E. B. (23), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan aranan F. Ö. (19), Hırsızlık suçundan aranması bulunan B. İ. (33), 2 yıl 6 Ay hapis cezası bulunan T. Ö. (33) ve 13 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y. E. (50) yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA