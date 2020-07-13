Nazilli'de aranan şahıslar operasyonu: 11 gözaltı Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı şafak operasyonunda, haklarında aranması bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı şafak operasyonunda, haklarında aranması bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında bu sabaha karşı birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Kasten Yaralama suçundan uzun süredir aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan E.A., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan Y.Y., yine hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıslarında bulunduğu toplam 11 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA