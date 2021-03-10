Nazilli'de 5 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı
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Nazilli'de 5 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı

10.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:50
Nazilli'de 5 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Miraç Kandili dolayısıyla Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılan 5 bin kişilik şerbeti vatandaşlara ikram etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Miraç Kandili dolayısıyla Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılan 5 bin kişilik şerbeti vatandaşlara ikram etti.

Nazilli Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla hazırlatılan geleneksel kandil şerbeti vatandaşlara dağıtıldı. Belediye meydanında bulunan Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılan yaklaşık 5 bin kişilik şerbeti vatandaşlara tek tek ikram eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Mübarek kandil gününde şerbetimizi vatandaşlarımızla paylaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Emeği geçen, daha öncesinde bu geleneği başlatmış olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte, emeği geçen, teşrif eden bütün misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Tüm İslam Alemi'nin kandili mübarek olsun" diye konuştu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programın, tüm dini günlerde sürdürüleceğini kaydeden Başkan Özcan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dua ederek vatandaşların kandilini kutladı. - AYDIN

Nazilli'de 5 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı
Nazilli'de 5 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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