Nazilli'de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Nazilli'de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nazilli'de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 35 ayrı yakalama ve 42yıl kesinleşmiş hapis cezsı bulunan kadın şahıs yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 35 ayrı yakalama ve 42yıl kesinleşmiş hapis cezsı bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, başta hırsızlık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan 35 adet aranması bulunan G.T. isimli kadın yakalamak için operasyon düzenlendi. G.T'nin Nazilli de olduğu bilgisini alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan polis ekipleri G.T 'yi Eğrek Mahallesi'nde bulunan evinde yakaladı. Gözaltına alınan G.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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