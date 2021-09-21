Nazilli'de 3 günde 35 aranan şahıs yakalandı

NAZİLLİ (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde son üç gün içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda 35 aranan şahıs yakalanırken, 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, son üç gün içerisinde Nazilli'de yapılan operasyonlarda 35 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlardan 15'i hırsızlık, 7'si uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından, diğerleri dolandırıcılık, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, cinsel istismar suçlarından arandığı tespit edildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

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