Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı
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Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 3 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

13.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:09
Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı

AYDIN'ın ilçesinde, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 3 kadın, ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan kardeş olan 2 zanlı, tutuklandı. 

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanması için dün sabah 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y. (33), kız kardeşi C.Y. (31) ve Y.Ç. (29) adlı 3 kadın gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 33 gram esrar bulundu. Emniyete götürülen zanlılar aynı günün akşamı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan kız kardeşler C.Y. ve A.Y. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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