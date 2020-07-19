Nazilli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda: 6 kişiye gözaltı
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Nazilli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda: 6 kişiye gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bindikleri motosikletin önü bir otomobil tarafından kesilerek bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Selami Özkaya (37) ve Muhammet Kartay (37) yaralandı.

Nazilli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda: 6 kişiye gözaltı
19.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:39

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bindikleri motosikletin önü bir otomobil tarafından kesilerek bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Selami Özkaya (37) ve Muhammet Kartay (37) yaralandı. Polis, olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Pınarbaşı Mahallesi, Kurudere mevkiinde Selami Özkaya'nın (37) kullandığı motosikletin önü, bugün saat 04.00 sıralarında, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen kişi motosiklet sürücüsü Özkaya, ve arkasında oturan arkadaşı Muhammet Kartay'a (37), tabancayla art arda birer el ateş etti. Özkaya, göğsünden, Kartay ise kalçasından yaralanırken, saldırgan tekrar otomobiline binip, kaçtı.

Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Özkaya, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi olduğu ileri sürülen şüpheliler, M.T., O.Ö., F.Ç.,  A.K., O.B. ve Ş.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Olayla ilgili bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 


Kaynak: DHA

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