Nazilli'de 2 günde 22 aranan şahıs yakalandı
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Nazilli'de 2 günde 22 aranan şahıs yakalandı

Nazilli'de 2 günde 22 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri son iki günde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahsı yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri son iki günde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki gün içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken bunlardan 19 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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