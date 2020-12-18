Nazilli'de 2 bin 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 385 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 385 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve imal ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşılan B.T. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 385 gram kubar esrar ele geçirildi. B.T. isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı