Nazilli'de 2. Arama Konferansı yapıldı

29.08.2019 16:33

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ticarette Yeni Hedefler, Yerel Meseleler ve Çözümler' konulu 2. Arama Konferansı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.



Nazilli Belediyesi tarafından NAZ-KOOP Projesi kapsamında düzenlenen Ticarette Yeni Hedefler, Yerel Meseleler ve Çözümler konulu 2. Arama Konferansı, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda yapıldı.



Moderatörlüğünü Prof. Dr. İsmet Ateş'in yaptığı ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile Belediye Meclis Üyesi Erol Angın'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, seyyar satıcıların durumu, esnafların sorunları ve çözümü noktasında değerlendirmeler yapıldı.



Konferans sonunda konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. En başından beri dediğim gibi, Nazilli'nin sorunlarını hep birlikte değerlendireceğiz. Ticaret Odası Başkanımızın da dediği gibi Nazillimiz bir tarım bölgesi. Sanayileşmesini zaman içerisinde kaybetmiş. Şunu bilmek gerekir ki hiçbir belediyenin böyle bir görevi yok. Belediyelerin yasalarda sayılmış tipik görevleri vardır. Biz bunları yapar, belediyeciliğimizi yaptık deriz. Huzur içerisinde de görevimizi yapmaya devam ederiz. Ancak Nazilli'de yaşayan her bireyin sorunu sorunumuzdur. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Esnafımız iş yapıyor mu, işçimiz, çiftçimiz kazanıyor mu? Bunların bir çoğu bizi doğrudan ilgilendirmeyen sorunlar. Ama bizim derdimiz, Nazilli insanı üretir, çalışkandır, zekidir, geçmişinde başarılıdır. Sanayi geçmişi vardır. Biz bunları tekrar hayata geçirirsek, tekrar bu ülkenin insanına, ekonomisine katkı sağladığımız gibi, üretken bir ilçe haline geliriz. Bizler bu memlekette herkesin yüksek kazancı olsun, işi olsun istiyoruz. Pamuğun para ettiği zamanlarda işçimiz tonlarca litre mazotu depo ediyorlardı. Büyük Park'ta işçiye para dağıtılırdı. Biz bu noktaları tekrar kazanmak zorundayız. Bu yüz başkanlarımızla, başkan yardımcılarımızla bizle beraber hareket eden herkesle yol yürümeye hazırız" ifadelerine yer verdi.



Nazilli halkının sorunlarını çözüme ulaştırmak için geniş çaplı bir anket yaptırdıklarını hatırlatan Başkan Özcan; "Vatandaşlarımız çok yüksek bir oranda kaldırım işgallerinden rahatsız olduklarını dile getirmiş. Ben pazarcılıkta yaptım, inşaatta ve pazarda da çalıştım. Nazilli'de yaşayan herkesin yaptığı işlerden ekmek yedim. Hangi sorunları yaşadıklarını biliyorum. Zamanı geldi, bize haksız yere çok şeyler söylediler. Hepsine eyvallah dedik. Ama vatandaşlarımız artık yolda yürüyemiyorlar. Siz 2 metre müsaade ediyorsunuz zamanla o 3 metre oluyor. Derken yolun tamamı işgal ediliyor. Yaşlılarımız, bebek arabası ile çarşıya çıkan anneler yolda yürüyemediklerinden şikayet ediyorlar. Esnafımız artık çarşının içine girilemez olduğundan yakınıyor" sözlerini kaybetti.



"Dünya büyüyor, biz yerimizde kalırsak küçülürüz" diyen Başkan Özcan; "Herkes 100 kaparken siz 10 yaparsanız kaybedersiniz. Biz buna sebebiyet verenlerin siyasi sonuçlarına katlandıklarını gördük. Bu hassasiyete sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, üretmek zorundayız. Ürettiklerimizi dış pazarlarla buluşturmak zorundayız. Ama Nazilli'ye dışarıdan vatandaşlar geldiğinde sanayide atılmış hafriyatlarla, yollarda işgaliyelerle karşılaşmamalılar. Düzgün, planlı, gerçekten modern insanların olduğu bir yer olduğunu göstermek zorundayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA