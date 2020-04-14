Nazilli'de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nazilli'de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı - Haberler
Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Nazilli'de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Nazilli'de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde alınan tedbirler ve pazar alanlarının durumu görüşülerek, telekonferans yoluyla Nazilli Devlet Hastanesi'nin son durumuna ilişkin bilgi alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında tüm birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 22 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında 11 binden fazla ailemizin yardımına koştu. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanların tamamında birçok kez dezenfekte çalışması yaptık. Yine pazar alanlarımızın tamamında hem kurulduktan önce hem de kurulduktan sonra ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve maske dağıtımımızı yaptık. Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Uzun Çarşı gibi sürekli sirkülasyon halinde olan alanlarda sabunlu su ile yıkama yaparak Covid-19' un yayılma riskini önlemeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Nazillimizin pek çok il ve ilçeye oranla iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Ancak aldığımız tedbirleri hafifletmeden, evlerimizde kalarak bu durumu sürdürmemiz ve bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını dikkate alarak Şirinevler, Turan ve Yeni Mahalle'de kurulan pazarlarımızın Cuma günü kurulması kararı alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızın buna göre hareket etmelerini ve gerekli kişisel önlemlerini almalarını rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime bir kez daha sağlıklı günler diliyor, ihtiyaç duydukları an 444 1 391 numaralı telefondan bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Mustafa Destici Cemal Enginyurt
Magazin Sezen Aksu Esra Balamir Levent Yamanel İçişleri Bakanı
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Nazilli'de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:36:43. #1.14#
title