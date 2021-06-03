Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler;, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine gerçekleştirdikleri kontrol ve denetimlerde toplam 1150 litre zeytinyağı olduğu iddia edilen sıvı yağın bitkisel karışımlı olduğunu tespit ederek sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli...

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler;, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine gerçekleştirdikleri kontrol ve denetimlerde toplam 1150 litre zeytinyağı olduğu iddia edilen sıvı yağın bitkisel karışımlı olduğunu tespit ederek sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'ne teslim etti.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Aralık ayında telefonla yapılan bir üzerine Aydın istikametinden gelen 35 AHK 131 plakalı kamyonette 50 kilogramlık 23 adet plastik bidon içerisinde sıvı yağ ele geçirdi.

Herhangi bir etiket bilgisi, irsale ve faturası bulunmayan toplam 1150 litre ürüne 5996 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince güvenilir gıda olmadığı değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmak üzere el konuldu.

Yapılan muayene ve analizler sonucunda zeytinyağı olarak satışa sunulan ürünlerin bitkisel yağlarla karıştırılarak taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşıldı.

Söz konusu ürünlerin piyasaya arz edilemeyeceğini ve satışının yapılamayacağı belirten Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1150 litre bitkisel karışımlı yağı sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'ne devretti.

Özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, insan sağlığının hiçe sayıldığı bu tür durumlara müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizerek denetimlerin artırılacağını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı