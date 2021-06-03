Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi

Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler;, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine gerçekleştirdikleri kontrol ve denetimlerde toplam 1150 litre zeytinyağı olduğu iddia edilen sıvı yağın bitkisel karışımlı olduğunu tespit ederek sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli...

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler;, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine gerçekleştirdikleri kontrol ve denetimlerde toplam 1150 litre zeytinyağı olduğu iddia edilen sıvı yağın bitkisel karışımlı olduğunu tespit ederek sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'ne teslim etti.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Aralık ayında telefonla yapılan bir üzerine Aydın istikametinden gelen 35 AHK 131 plakalı kamyonette 50 kilogramlık 23 adet plastik bidon içerisinde sıvı yağ ele geçirdi.

Herhangi bir etiket bilgisi, irsale ve faturası bulunmayan toplam 1150 litre ürüne 5996 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince güvenilir gıda olmadığı değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmak üzere el konuldu.

Yapılan muayene ve analizler sonucunda zeytinyağı olarak satışa sunulan ürünlerin bitkisel yağlarla karıştırılarak taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşıldı.

Söz konusu ürünlerin piyasaya arz edilemeyeceğini ve satışının yapılamayacağı belirten Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1150 litre bitkisel karışımlı yağı sanayi hammaddesi olarak kullanılmak üzere Nazilli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'ne devretti.

Özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, insan sağlığının hiçe sayıldığı bu tür durumlara müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizerek denetimlerin artırılacağını vurguladı. - AYDIN

Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi
Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi
Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli'de 1150 litre kaçak yağ ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:06:07. #1.13#

title