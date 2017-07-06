Nazilli'de 110 Sanıklı Fetö Davası Başladı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin işadamları yapılanmasına yönelik açılan, aralarında Uğur Soğutma'nın sahiplerinin de yer aldığı, 32'si tutuklu 110 sanıklı davanın ilk duruşması yapıldı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan, FETÖ/PDY'nin Nazilli'deki iş adamları örgütlenmesine ilişkin iddianame kapsamında Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, 32'si tutuklu 110 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Tutuksuz sanıklar ve izleyiciler, güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Ardından sanık savunmalarına geçildi. Tutuksuz sanıklar arasında yer alan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortakları olan kardeşler M.C.T. ile Z.A.T. de salona geldi. İfade vermeye başlayan işadamları, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



84 sayfalık iddianamede, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin elde ettiği, sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadeleri yer aldı. Sanıklar hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5'inci maddeleri gereğince 15 yıldan 22.5 yıla kadar, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da TCK'nın 314/2'nci ve TMK 5'inci maddeleri gereğince 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bugün başlayan duruşmanın, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edeceği ve bir hafta sürebileceği belirtildi.



- Aydın