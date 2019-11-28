Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:00
Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

'ın ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine A.C. adlı kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 1,5 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Adreste bulunamayan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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