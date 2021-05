Nazilli Dallıca Mahallesi'ne dev bayrak

Nazilli Belediyesi, Dallıca Mahallesi'ne 15 metrelik yeni bayrak direği dikerek, mahallenin her alanından görülebilecek şanlı Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesinde 15 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Elektrik Servisi tarafından dikilen bayrak direğine, 2x3 metrelik ay yıldızlı şanlı al bayrağımız takılarak göndere çekildi.

Çalışma başlangıcından bayrağımızın göndere çekilme aşamasına kadar belediye personelinin yanından ayrılmayan Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkür etti. Muhtar Uçar Geçtiğimiz haftalarda Dallıca Mahallesi'nde Nazilli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar için de tekrar teşekkür ederek," Şanlı bayrağımız mahallemizin her alanından görünecek şekilde semalarda dalgalanacak. Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrak sevgisinin her şeyi üzerinde yüce bir sevgi olduğunun altını çizen Başkanı Kürşat Engin Özcan; " Bağımsızlığımızın en temel göstergesi olan bayrağımız her zaman en zirvede olmayı hak eden tek yegane varlığımızdır. Bayrak ve vatan için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ülkemizi göklerde temsil eden, ulusumuzun şeref simgesi şanlı bayrağımızı ülkemizin her bir köşesinde ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı