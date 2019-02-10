Nazilli Çiftçisi İzmir Tarım Fuarında

Nazilli Ziraat Odası Başkanlığı, ilçe genelinden bin 50 çiftçiyi İzmir Tarım Fuarına götürdü.

Nazilli 23 Nisan Parkı önünde buluşan bin 50 Nazillili çiftçi, Nazilli Ziraat Odası Başkanlığınca temin edilen otobüslerle İzmir Tarım Fuarına taşındı. Bölge çiftçisinin kalkınması ve kendisini geliştirmesi için faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Nazilli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İzgü ve Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, "Çiftçiye hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Çiftçimiz her türlü hizmeti hakediyor. Tarım ve hayvancılık alanında birçok teknoloji ürününün sergileneceği fuarda, yerli ve yabancı birçok firma katılımcı olarak yer alıyor. Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan 'Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasındaki fuara dünyanın farklı ülkelerinden 16 bakan ve bakan yardımcısı, uluslararası kuruluş temsilcileri ile 30'dan fazla üst düzey delege katılım sağlıyor. Fuar, ihracat açısından Türk tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacaktır" dediler. - AYDIN

Kaynak: İHA