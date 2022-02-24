Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Mesut Toros'un çalıştırdığı Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Ayhan Yıldız'la da gülemedi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Mesut Toros'un çalıştırdığı Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Ayhan Yıldız'la da gülemedi. Alınan başarısız sonuçların ardından Kadir Kar'la yollarını ayırıp takımın başına Yıldız'ı getiren siyah-beyazlılar 24Erzincanspor mağlubiyetiyle kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Play-Off yarışında 3 puan geride kalan Nazilli Belediyespor'un toparlanacağını ifade eden Yıldız, "Ben takımıma inanıyorum. Son haftalarda maalesef istemediğimiz skorlar aldık. Yarıştan kopmadık ve sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız" dedi.Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda daha önce Kadir Kar'la tartışıp ayrılan Efe Binici de Kar'ın ayrılığı sonrası takıma geri döndü.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Şampiyon, Nazilli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title