Nazilli Belediyespor'un rakibi Karacabey Belediyespor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
KARACABEY, BURSA (DHA) -
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı defans Selçuk Hakalmaz mücadelede forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 21 puanla 8'inci basamakta yer alırken, 16 puana sahip Karacabey Belediyespor düşme potasında bulunuyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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