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Nazilli Belediyespor'un rakibi Karacabey Belediyespor

Nazilli Belediyespor'un rakibi Karacabey Belediyespor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı defans Selçuk Hakalmaz mücadelede forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 21 puanla 8'inci basamakta yer alırken, 16 puana sahip Karacabey Belediyespor düşme potasında bulunuyor.


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