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Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan 6 puana sahip Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan 6 puana sahip Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'dei başlayacak müsabakada Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Nazilli Belediyespor yönetimi bu maçta geçen sezon takımı şampiyon yapan Amed Sportif Teknik Direktörü Mesut Toros'a şampiyonluk madalyasını verecek.


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