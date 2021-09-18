Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan 6 puana sahip Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan 6 puana sahip Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'dei başlayacak müsabakada Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Nazilli Belediyespor yönetimi bu maçta geçen sezon takımı şampiyon yapan Amed Sportif Teknik Direktörü Mesut Toros'a şampiyonluk madalyasını verecek.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri