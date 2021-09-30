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Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, bay geçirdiği haftanın ardından çıkacağı Zonguldak Kömürspor deplasmanında duran toplara büyük önem verecek.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, bay geçirdiği haftanın ardından çıkacağı Zonguldak Kömürspor deplasmanında duran toplara büyük önem verecek. Üst üste aldığı iki galibiyetle lige müthiş bir başlangıç yapan, ardından Amed Sportif deplasmanından eli boş dönen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, Zonguldak deplasmanından puan ile dönmek için planını hazırladı.

Kadir Kar, "Zonguldak Kömürspor maçına çok iyi hazırlandık. Özellikle duran toplar konusunda her gün çalışmalarda bulunduk. Artık gol yollarında sonuca gitmeye ve skor üretmeye çalışacağız. Kalemizde de duran toplardan gol yememeye özen göstereceğiz. Bu zorlu Karadeniz deplasmanı için artıları ile eksileri ile oyuncularımızla çalıştık. Bu deplasmandan puan ile dönmek istiyoruz" dedi.

Nazilli'de maç öncesi sakatlığı geçen santrfor İlyas Çakmak, kanat oyuncusu Aytaç Deniz ve orta sahla Mehmet Özdıraz takımla çalışmalara başladı.


Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top

Nazilli Belediyespor'un önceliği duran top

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