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Nazilli Belediyespor'un konuğu Şanlıurfaspor

Nazilli Belediyespor'un konuğu Şanlıurfaspor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek Play-Off potasına adını yazdıran Nazilli Belediyespor yarın ilk devrenin son maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek Play-Off potasına adını yazdıran Nazilli Belediyespor yarın ilk devrenin son maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da kart cezalıları Hasan Yurtseven ve Ahmet Gökbayrak mücadelede forma giyemeyecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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