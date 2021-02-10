Nazilli Belediyespor'un konuğu Kahta
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Nazilli Belediyespor'un konuğu Kahta

10.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:59
Nazilli Belediyespor'un konuğu Kahta

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 yenerek liderliğe yükselen Nazilli Belediyespor yarın evinde Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 yenerek liderliğe yükselen Nazilli Belediyespor yarın evinde Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Son 7 maçında bileği bükülmeyen siyah-beyazlı takım ligde 36 puanla zirvede yer alırken, Adıyaman temsilcisi 23 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor. Aydın ekibi ilk yarıda rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Grupta son 2 maçından beraberlikle ayrılınca koltuktan inen zirve takipçisi Fethiyespor, aynı saatte son sıradaki Yozgatspor 1959'a konuk olacak. 

Ligde 3'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Gölcükspor'la 0-0 berabere kalan 39 puanlı lider Somaspor, namağlup serisini sürdürdüğü evinde 20 puanlı 11'inci sıradaki Elazığ Karakoçan FK ile kozlarını paylaşacak. 1'inci Grup'ta ligin dibine demir atan Manisaspor, 4'üncü sıradaki Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Ateş hattının bir basamak üstündeki Kızılcabölükspor ise Edirne Belediyesi Paş Edirnespor deplasmanında ter dökecek. Tüm müsabakalar 13.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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