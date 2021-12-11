Nazilli Belediyespor'un konuğu Eskişehirspor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, yarın düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek.
NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, yarın düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı defans Onur Demir mücadelede forma giyemeyecek. Nazilli Belediyespor bu maç öncesi 20 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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