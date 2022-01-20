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Nazilli Belediyespor'un güveni tam

Nazilli Belediyespor'un güveni tam
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Pazarspor karşılaşmasında seriyi sürdürmek istiyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Pazarspor karşılaşmasında seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi son 4 maçını puansız geçti. Cumartesi günü oynanacak mücadele için deplasmana hareket eden Nazilli'de Mert Er ve Mehmet Ersavaş'ın cezalarının bitmesi de teknik direktör Kadir Kar'ın yüzünü güldürdü. Rakibin yanında hava koşullarının da büyük önem taşıyacağını belirten Kadir Kar, "Rize'de hava karlı. Rakibimiz bu zemin ve şartlara alışkın. Biz istediğimiz oyunu oynayamayabiliriz ama istediğimiz sonucu alacağız. Güvenimiz tam, takımda eksik yok. İçerideki 2 puan kaybımızı deplasmanda 3 puan alarak telafi edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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